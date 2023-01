Partito Kontek Piace Lancini

Mercato bianconero che inizia a muoversi con la prima operazione in uscita. Ivan Kontek ieri ha raggiunto Foggia per firmare il contratto che lo legherà ai satanelli fino a giugno. Prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in serie B della formazione pugliese la formula trovata dalle società. Il difensore croato, arrivato in estate a titolo definitivo dalla Ternana, lascia Cesena dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato appena cinque presenze in campionato più due in Coppa Italia. Da riempire ora una casella in difesa: potrebbe interessare il centrale del Palermo Edoardo Lancini, 28 anni. Giuseppe Loiacono della Reggina è ancora un nome caldo, l’ostacolo però è dato dall’ingaggio del giocatore che comunque, non sta trovando spazio in squadra. Sempre in entrata, per il ruolo di trequartista, Romeo Giovannini del Modena è un obiettivo concreto, ma la società emiliana vuole attendere il rientro di Tremolada prima di liberarlo e questo può essere un ostacolo alla trattativa. In alternativa c’è Nicola Mosti sempre del Modena, su cui però ha messo gli occhi anche il Vicenza. Smentita invece la voce di un interessamento per Luca Paganini, esterno d’attacco 29 enne in uscita dalla Triestina.

Andrea Baraghini