"Per essere grandi manca poco Siamo sulla buona strada"

L’orgoglio e la soddisfazione restano e questi non può toglierteli proprio nessuno. L’orgoglio per avere partecipato alla ‘Final Four’ di Coppa Italia a San Rufo (Salerno), la soddisfazione per aver combattuto a testa alta contro una delle migliori squadre, ma anche tanto rammarico per essere usciti in semifinale per 2-1 contro il Lido di Ostia. Il sigillo decisivo è arrivato a un minuto e mezzo dalla fine da parte del fortissimo brasiliano Chimanguinho. E di fronte a questi colpi di certi fuoriclasse c’è ben poco da fare.

La Futsal Cesena è consapevole di aver perso una grossa occasione anche se i romani nello stesso girone di A2 sono secondi a -1 dalla capolista Genzano e con 13 punti in più rispetto ai bianconeri terzi. La Futsal infatti ha sciupato moltissimo in particolare nel primo tempo (chiuso sull’1-1) contro i laziali che poi domenica sera in finale si sono arresi (2-1 dopo i tempi supplementari) ai padroni di casa del Sala Consilina (marcatori: Brunelli 11’ pt. e 3’ sts e Taloni al 14’ st.) vincitori della bella manifestazione disputatasi in terra campana.

Il direttore generale bianconero Paolo Ionetti recrimina sul risultato ottenuto dai ragazzi cesenati e ne spiega i motivi: "Tatticamente siamo stati molto bravi ma era una partita che avremmo dovuto vincere. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fallito tantissime occasioni subendo pochissimo. La ripresa invece è stata più equilibrata, il Lido di Ostia può poi contare su elementi di altra categoria come il brasiliano Chimanguinho e il portiere Di Ponto. Abbiamo vanificato anche alcuni contropiedi ‘tre contro due’, inoltre Jamicic ha colpito una traversa. Significa che per essere veramente grandi ci manca ancora qualcosa nella crescita di squadra, di gruppo e di società. Ho visto poi il Lido di Ostia perdere contro i padroni di casa in finale, mancava il brasiliano Jefferson squalificato".

Ora l’attenzione è tutta per sabato alle 16 quando non perdendo a Viterbo contro l’Active Network (squadra che è settima in classifica e che è quindi un’avversaria diretta) la Futsal sarà automaticamente qualificata ai playoff promozione (a cui prenderanno parte le squadre dal secondo al sesto posto) e di conseguenza anche alla prestigiosa A2Elite (due gironi da 14 squadre l’uno, più in alto solo la A girone unico a 16) che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. I bianconeri possono centrare già subito il grande obiettivo ma se non dovesse essere così, sarà sufficiente fare bottino pieno in una delle successive tre gare contro il Città di Massa e la Roma e la trasferta di Ostia all’ultima giornata.

Ma l’obiettivo è quello di centrare subito il traguardo al primo tentativo e la squadra di mister Osimani ha tutte le caratteristiche tecniche per riuscirci senza rimandare oltremodo il discorso che potrebbe farsi complicato.

Leonardo Serafini