Per il trequartista spunta Schenetti

Per Toscano e la squadra l’unico pensiero in questi giorni è il derby di domenica col Rimini ma attorno a loro il mercato sta alimentando una ridda di voci e ipotesi su chi potrebbero essere i prossimi protagonisti in maglia bianconera. Per la difesa la candidatura di Giuseppe Loiacono resta la più gettonata, la trattativa entrerà nella fase decisiva la prossima settimana, Loiacono andrebbe a sostituire Kontek su cui c’è la Torres, da seguire anche Monaco e il giovane e prestante Mbende. Per il ruolo di trequartista si parla anche di Andrea Schenetti, ex Entella, capace di fornire assist e di segnare (9 reti la scorsa stagione), ed è balenato anche il nome di Federico Ricci esterno offensivo della Reggina. Toscano conosce a fondo molti dei calciatori della Reggina quindi non va scartata l’ipotesi che porta a Andrey Galabinov centravanti che non ha ancora giocato a causa della rottura del tendine della scorsa estate e per questo e per l’età sono basse le possibilità di vederlo a Cesena. Si sono proposti anche tre ex: Nicola Rigoni, Karim Laribi e Ezequiel Schelotto, ma ad ora senza costrutto.

Roberto Daltri