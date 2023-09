Perugia conquista Ferrara, il Rimini batte la Juve. Ancona supera il Pineto e martedì è al Manuzzi

Questi i risultati e il programma della terza giornata del campionato di serie C girone B: ieri hanno giocato Ancona-Pineto 1-0, Pontedera-Cesena 1-3, Rimini-Juventus Next Gen 4-3, Spal-Perugia 1-2. Oggi saranno in campo Carrarese-Vis Pesaro, Gubbio Fermana, Olbia-Torres, Pescara-Arezzo, Recanatese-Lucchese, Entella-Sestri Levante.

Prossimo turno 19 settembre: Arezzo-Olbia, Fermana-Recanatese, Lucchese-Gubbio, Pineto-Rimini, Cesena-Ancona, Juve Next Gen-Spal, Perugia-Pontedera, Sestri Levante-Pescara. Il 20 settembre Torres-Carrarese e Vis Pesaro-Entella.

Classifica: Carrarese, Torres e Olbia 6, Perugia 5, Pescara, Gubbio, Lucchese e Ancona 4, Cesena, Spal, Rimini, Arezzo, Pontedera e Fermana 3, Pineto ed Entella 2, Recanatese, Juve Next Gen, Vis Pesaro e Sestri Levante 0.

Cesena-Spal si recupera mercoledì 27 settembre alle 20.45.