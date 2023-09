Piacentini a rischio stop prolungato

Nuvole sull’orizzonte della difesa bianconera, che pure è reduce dalla prestazione opaca di Olbia che ha coinvolto anche quelli che lo scorso anno erano indiscussi punti di riferimento del gruppo.

Al rientro dalla squalifica di Luigi Silvestri in effetti in queste ore stanno facendo da contraltare i dubbi sulla condizione di Matteo Piacentini. Il giocatore classe 1999 è alle prese con un problema fisico che verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico bianconero, che in ogni caso al momento non avrebbe in programma di effettuare particolari accertamenti clinici. Uno suo stop prolungato, che vada anche oltre il turno di sosta di questo fine settimana, potrebbe in effetti rappresentare un problema serio per un reparto decisamente ’corto’.

Nel frattempo, la squadra di mister Toscano in questi giorni di allenamenti ha lavorato sulla forza, sui possessi palla e sulle partite ad alta intensità.

Per non perdere il ritmo di gara, visto il rinvio del match con la Spal (che verrà recuperato il 27 settembre) i bianconeri oggi alle 10 sfideranno la formazione Primavera di mister Campedelli. Il test, a porte aperte, verrà disputato a Villa Silvia.