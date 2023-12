Pieraccini dai recuperi prodigiosi, Kargbo è scatenato

Pisseri 6,5. Dopo seicento minuti perde l’imbattibilità ma non ha colpe sul siluro di Ferretti. Sicuro nel primo tempo sulla botta scagliata da Giampaolo.

Pieraccini 7. Finisce zoppicando, prima respinge qualunque palla alta gli passi vicino, al 3’ della ripresa chiude alla grande su Carpani. Non si capisce con Pierozzi così e vanno in due sul cross dal quale nasce il gol di casa.

Prestia7. Domina nel gioco aereo, Sbaffo prova a portarlo fuori zona ma lui non abbocca. Nel finale sui movimenti di Melchiorri soffre un po’ di più ma non capitola mai.

Silvestri 7. Terzo gol in campionato per metterla subito sui binari giusti, poi come sempre lotta su ogni palla, chiude ogni spiffero con determinazione ( 38’ st Piacentini ng.)

Adamo 6,5. Confeziona l’assist numero undici prima di eccedere con la foga agonistica e procurarsi il giallo che lo terrà fuori dal match di domenica prossima con la Torres (1’ st Pierozzi 6, non ha il furore atletico di Adamo ma supplisce con l’ordine tattico).

Francesconi 6,5. Impossibile tenere il conto di quanti palloni riesca a giocare, pochissimi li sbaglia, prova anche il servizio in verticale per i compagni. Quando gli riuscirà anche quello sarà davvero al top.

De Rose 6,5. Sembra meno dominante che in altre occasioni, in realtà cerca solo di evitare l’ammonizione (che lo porterebbe alla squalifica per domenica) frenando a volte nei contrasti. Ma come sempre il gioco passa spesso da lui.

Donnarumma 6,5. Tatticamente molto utile anche quando chiude le diagonali difensive, anche di testa nella sua area si fa rispettare. Nella ripresa prova il destro ma non angola a sufficienza il tiro ( 38’ st David ng).

Berti 6,5. Non inizia bene sbagliando anche un appoggio orizzontale, al 34’ sbatte addosso a Meli (Shpendi era libero di fianco...) la palla che avrebbe potuto chiudere il confronto. Alla distanza cresce anche nei contrasti (38’ st Varone ng).

Kargbo 7. Serve a Shpendi una palla che andava solo spinta nel sacco, poi mette anche Berti nelle condizioni di segnare, quando cerca la profondità è inarrestabile (13’ st Corazza 6. Gli tocca molto lavoro sporco per tenere bassa la difesa avversaria mentre il Cesena arretra).

Shpendi 7 (foto) . Sono già nove i gol segnati, Kargbo gli serve un assist succulento che non spreca. Poi tanto lavoro di fisico per tenere alta la squadra.

Roberto Daltri