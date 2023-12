Pieraccini è tornato in gruppo in vista del big match con la Torres

Continua la preparazione da parte del Cesena in vista della gara di domenica contro la Torres (inizio del match alle 14, in diretta su Sky e in streaming su Now). Nella seduta di ieri pomeriggio la squadra - col rientro di Pieraccini in gruppo, che sarà dunque con ogni probabilità disponibile in vista del big match - ha svolto un’attivazione completata da esercizi tecnici, per poi proseguire con un possesso palla e lavoro tattico. Infine, l’allenamento si è concluso con una partitella.

Il programma prevede un allenamento oggi e un’ulteriore seduta di rifinitura sabato mattina.

Al momento gli unici assenti certi sono l’infortunato Andrea Ciofi ed Emanuele Adamo, che è squalificato.

Tutti gli altri scalpitano per essere protagonisti in quello che potrebbe essere uno degli appuntamenti da ricordare nel corso dell’intera stagione.

E’ ovviamente vietato fare calcoli a metà dicembre, ma mettere 5 punti di vantaggio sull’inseguitrice più accreditata sarebbe un ottimo modo per cominciare a mettere le cose in chiaro sulle aspettative legate al resto del torneo. L’obiettivo è chiaro e la strada è segnata. Potrebbe tra l’altro portare anche al rinnovo automatico del contratto di mister Domenico Toscano, che in caso di promozione vedrebbe scattare la clausola del prolungamento di un anno.

Nel frattempo i tifosi della Curva Mare promettono coreografia e spettacolo a partire dall’ingresso in campo delle squadre.