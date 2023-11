Pirro suona la carica anche sui pedali. Il campione di moto ospite della UnipolGlass

E’ positivo il bilancio della UnipolGlass, la squadra di ciclismo juniores che ha da poco concluso la stagione agonistica 2023 con una vittoria, importanti piazzamenti e 24 punti nella classifica a squadre che valgono la metà della classifica in Emilia-Romagna.

L’ultimo appuntamento è stato il tradizionale pranzo sociale, aperto ad atleti, famiglie e staff, nella cornice del Cesenatico Camping Village, il luogo che più volte nel periodo invernale e primaverile ha accolto i ritiri della squadra. Ospite d’onore è stato il pilota della Ducati Michele Pirro, giunto appositamente assieme alla moglie Paola e alla figlia Ginevra. Per il quintetto di quest’anno formato da Manuel Buldrini (da tre anni con la casacca gialloblù), Michael Carletti, Jacopo Gioia, i gemelli Mattia e Nicolò Chiodi, il prossimo anno c’è il salto di categoria nella Under 23, ad eccezione di Buldrini che andrà ad allenare i giovani.

Jacopo Gioia è stato il più costante in termini di rendimento, con una vittoria, un secondo, due terzi posti e una bella manciata di piazzamenti nella top ten. Michael Carletti ha conquistato un secondo posto e vari piazzamenti, Mattia Chiodi un terzo e un quinto posto, con una serie di risultati nella top ten. Nicolò Chiodi mette in archivio un quinto posto, in una stagione in cui ha corso molto spesso come supporto per i compagni; mentre Buldrini è stato un prezioso motivatore.

Nel suo intervento il campione di motociclismo Michele Pirro, che si sta riprendendo da un infortunio a una gamba conseguente a un incidente sulla pista di Imola, si è rivolto ai ragazzi spronandoli a dare il massimo, ma anche ad avere il giusto approccio mentale allo sport, perchè in gara è fondamentale. La presidente Maria Sberlati e il team manager Vittorio Savini hanno ringraziato lo staff, a partire dal direttore sportivo storico, Francesco Satta, che ha curato la preparazione agonistica e la segreteria organizzativa per buona parte dei dodici anni di vita del team; i giovani ds Lorenzo e Mattia Casadei, già corridori e da tre stagioni insieme in ammiraglia, il ds Claudio Savini, che ha trasmesso la sua esperienza di ex professionista alle giovani leve, l’accompagnatore Ivan Della Chiesa, il medico sociale Giuliano Peruzzi, la sport trainer Emanuela Donati e Pierpaolo Bellucci, addetto alla comunicazione e ai rapporti con gli sponsor.

A fianco di UnipolGlass, ci sono gli sponsor importanti, come l’azienda vinicola Amaracmand di Sorrivoli, la Garage 51 di Michele Pirro, Romagna Banca, il Consorzio Romagna Iniziative, Ben Nevis Calzature, Cesenatico Camping Village, Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, Cooperativa Seriana 2000, il Bagno Milano, Sidermec, Sicograf e il Panathlon Club Cesena. Gli sponsor tecnici hanno garantito un continuo supporto, come Salice Occhiali, la Cicli Olympia di Padova, Alexander Bike Wear di Gatteo e Lifecode per l’integrazione alimentare.