’Più Veloce’, un successo

di Ermanno Pasolini

Numeri da record per la 19ª edizione de ’Il più veloce del Rubicone’ che si è svolta sabato scorso allo stadio ’Giuseppe Capanni’ di Savignano. Circa 250 ragazzi e ragazze delle scuole 4ª e 5ª elementari dei comuni di Savignano e San Mauro Pascoli si sono sfidati su diverse discipline sportive: dalla corsa veloce, alla gara di resistenza, al lancio del vortex. Fra ragazzi, familiari e tifosi c’erano oltre mille presenti a fare il tifo sugli spalti. Soddisfatte le società organizzatrici: la società Podistica Seven, la società Atletica Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo e la Asd Podistica Sammaurese; i sostenitori come l’Amministrazione Comunale di Savignano, la Savignanese Calcio e la RomagnaBanca Credito Cooperativo sostenitrice fin dalla prima edizione.

Ha detto Mario Ricci presidente della Seven: "Riteniamo sia oltre al fatto sportivo in se stesso anche un momento di forte aggregazione fra i ragazzi-e dei vari plessi scolastici. Il confronto sportivo va oltre lo spirito agonistico. Riteniamo si debba pensare a questa manifestazione come a un momento di crescita e che quindi vada favorita e sostenuta. Il 15 aprile si era svolta la manifestazione riservata alle scuole medie che ha visto la partecipazione di 450 fra ragazzi e ragazze. Tutto questo grazie ai volontari delle società, a tutti gli enti e agli insegnanti di educazione fisica, in particolare a Margherita Villanti (Daisy) che hanno preparato i ragazzi. Un ringraziamento a RomagnaBanca Credito Coopertaivo che da 19 anni sostiene la nostra manifestazione, all’Amministrazione Comunale e in particolare al vicesindaco Nicola DellaPasqua.

Appuntamento al prossimo anno ma prima ancora aspettiamo la prossima edizione della gara podistica ’Marcialonga sul Rubicone’ che si svolgerà il 24 settembre giunta alla 50’ edizione.