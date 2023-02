Playoff, al via domenica 30 aprile Chiudere secondi cambia molto

Restano dieci giornate da disputare, i punti di distacco dalla Reggiana sono sette: non è impossibile raggiungere gli emiliani, ma certo non è impresa semplice, perciò si inizia a pensare ai playoff. Proviamoi ntanto a spiegare il meccanismo che li regola.

Si parte il 30 aprile con la fase che prevede scontri all’interno dello stesso girone, poi si passa alla fase nazionale per arrivare a quella conclusiva la Final Four. Al primo turno accedono le squadre classificate fra il 4° e 10° posto con questi incroci: la quinta contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l’ottava; si gioca su gara secca sul campo della miglior classificata in campionato.

Alla seconda fase prenderanno parte le sei vincenti della fase a gironi, più le quarte classificate; anche qui gara secca sul campo della miglior classificata. Le sei vincenti approdano alla fase nazionale e a loro si aggiungono le terze classificate in campionato più la vincitrice della coppa Italia di serie C. Teste di serie saranno le terze, più la vincitrice di coppa e la migliore classificata fra quelle che hanno superato la prima fase.

A questo punto si gioca su andata e ritorno in casa delle teste di serie che, in caso di parità nel doppio confronto, passano il turno. Nel secondo turno entrano in gioco le seconde classificate della stagione regolare, oltre alle cinque vincitrici del primo turno (teste di serie le seconde classificate più la miglior classificata del primo turno) e per decidere gli abbinamenti ci sarà il sorteggio. Anche qui andata e ritorno sul campo delle teste di serie che in caso di parità di punteggio e differenza reti nei due incontri vanno alla Final Four.

Infine la Final Four. Le semifinali saranno su andata e ritorno (in caso di parità conta la differenza reti), se pari pure quella supplementari e rigori. La finale che permette di salire in B prevede andata e ritorno con eventuali supplementari e calci di rigore.

Roberto Daltri