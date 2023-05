Playoff, il Var in campo fin dall’inizio

La tecnologia avanza sempre più, così nelle ultime ore è diventato ufficiale quello che già si ipotizzava da qualche tempo. Il Var entrerà in campo nelle gare di playoff di Lega Pro che inizieranno l’11 maggio per concludersi il 18 giugno. Non è la prima volta, infatti la scorsa stagione il supporto tecnologico per arbitri e assistenti era stato utilizzato dalle semifinali in poi. Il Var in questa stagione è stato attivo anche nella finale di Coppa Italia vinta dal Vicenza sulla Juventus Next Gen. L’ufficialità sull’utilizzo del Var nei playoff è stata data da Maurizio Ciampi responsabile e designatore arbitrale della Can di C: "Nei playoff di C ad aiutare gli arbitri ci sarà il Var. Le direzioni di gara sono state positive e i nostri arbitri e assistenti si sono dimostrati all’altezza di un campionato difficile come quello di serie C".