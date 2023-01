Portiere, si resta così. Vicino il difensore Aya

Questa sera alle 20 chiude la finestra invernale del calciomercato. Il Cesena ha provveduto nei giorni scorsi a portare a termine le operazioni più urgenti vestendo di bianconero Luigi Silvestri per la difesa e Mustacchio per far fronte all’esigenza di avere più alternative a disposizione di Domenico Toscano sugli esterni. Adesso tutta l’attenzione sembra concentrata sulle eventuali opportunità che possono presentarsi nelle ultime ore. Ormai accantonata l’ipotesi di portare a Cesena un nuovo portiere, è stato deciso di dare fiducia alla coppia Tozzo–Lewis anche perché ingaggiare un portiere esperto poteva suonare come una bocciatura per entrambi e puntare su un giovane quando in Primavera 1 ci sono almeno un paio di ragazzi interessanti nel ruolo, era insensato.

In difesa, nonostante Silvestri abbia destato buone impressioni nelle prime uscite, il reparto non è molto folto e un nuovo ingresso non va escluso. Il Padova ha sondato l’eventuale interesse del Cesena per il centrale Salvatore Monaco che non sta trovando spazio nella squadra allenata da Torrente, anche se è improbabile che Cesena possa essere la sua nuova destinazione. Più concreto sembra invece il desiderio di arrivare a Ramzi Aya (nella foto) difensore centrale classe 1990 di origini tunisine in forza all’Avellino col quale finora ha accumulato 17 presenze e un gol. La volontà dell’Avellino è trovargli una nuova collocazione e l’affare sembra possa andare in porto mettendo così a disposizione di Toscano un elemento di sicura esperienza.

In attacco non dovrebbero esserci novità. La coppia che fornisce maggiori garanzie è quella composta da Corazza e Stiven Shpendi ma in rosa ci sono anche Ferrante, Udoh e Cristian Shpendi quindi per inserire un nuovo attaccante si dovrebbe realizzare nelle ultime ore una cessione altrimenti si avrebbe un reparto affollato con possibili malumori di chi si vedrebbe restringere gli spazi. Anche a centrocampo, reparto piuttosto nutrito, non sembrano esserci possibili inserimenti in vista a meno che non si presenti all’ultimo quell’occasione a cui davvero non si può dire di no.

Roberto Daltri