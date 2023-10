Possibile posticipo al 16 novembre

Giovedì sera a Chiavari ha piovuto, ma le condizioni meteo fortunatamente non sono state catastrofiche. In ogni caso il rinvio è parsa la soluzione più giusta, anche perché invece in altre zone limitrofe della Liguria le cose sono purtroppo andate molto peggio e il tema della sicurezza sarebbe stato certamente attuale.

Non è ancora stata ufficializzata la data del recupero, ma considerando sia gli impegni in calendario che il meteo, è probabile che venga scelto il 16 novembre.