Premiate le campionesse master

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha premiato le portacolori dell’Atletica Endas che si sono messe in evidenza nel corso degli ultimi Campionati Mondiali Master Indoor svoltisi a Torun (Polonia).

Il primo cittadino ha conferito il gagliardetto con le insegne della città alle due neo campionesse iridate Barbara Capellini (salto con l’asta) e Cristina Sanulli (200 metri) e a Valentina Morigi e Manuela Casadei che hanno messo al collo la medaglia d’argento, rispettivamente nel salto triplo e nella 4x200 metri.

"Le nostre atlete hanno ottenuto dei risultati straordinari - ha commentato la presidente endassina Nicoletta Tozzi - Le loro prestazioni e il loro impegno sono un esempio per i ragazzi più giovani e questo riconoscimento è anche una ricompensa alla perseveranza con cui si allenano, superando le difficoltà che quotidianamente incontrano nel conciliare sport, lavoro e famiglia. Le squadre over 35 sono uno dei fiori all’occhiello della nostra società. Il settore master è stato fondato quattro anni fa e abbiamo già raggiunto per tre volte le finali scudetto e diversi allori europei e mondiali".