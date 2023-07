Premio Club Ippodromo Sfida a undici per la tris

Questa sera, alla vigilia del Gran Premio Riccardo Grassi, primo evento da tappeto rosso che domani animerà la stagione 2023 del trotto cesenate, l’Ippodromo del Savio presenterà un programma incentrato sulla corsa tris nazionale in programma come sesta corsa e abbinata al ‘Premio Club Ippodromo’.

I protagonisti saranno 11 cavalli anziani che si sfideranno con partenza ai nastri. In prima fila prenderà posto un trio di candidati al successo: Zico, Boston Trio e Camelot Grif, che però dovranno dar fondo a tutto il loro repertorio tecnico per rintuzzare gli attacchi dell’unico penalizzato Aligero Dei Rum. Riguardo alle altre corse, il prologo sarà nel segno dei gentlemen e di sette cavalli della leva 2020 che hanno nel duo Ernaldo Benal e Marcello Becci il punto di riferimento dei pronostici, con in alternativa Million Trot e Matteo Zaccherini. Il ruolo di terza forza è invece in bilico tra Evita Follow ed Eclipse Adri.

Alla seconda corsa il testimone passerà ai cadetti che in un folto e compatto novero si sfideranno sulla media distanza, in uno schema che potrebbe favorire Dorotea Trio con Marco Stefani oppure Dolce Vita Col sulla quale salirà Davide Cangiano. La terza forza sarà Doudeville, in continuo progresso e ben situata grazie al numero uno.

Ancora gentlemen alla terza corsa, con otto amatori non vincitori di 40 corse in carriera che condurranno altrettanti cavalli anziani. Amely Pan e Giovanni Ghirardini paiono pronti ad approfittare dell’eccellente collocazione tattica, ma ci sono buone chance anche per la coppia al femminile Colonna Cas-Francesca Consoli. Riguardo alle velleità per la terza piazza invece, il podio è nel mirino e nelle corde sia di Birba Dall che Costamagna Pax. Alla quarta, chiamata in campo per i cavalli di tre anni con Elgatto Jet e Andrea Vitagliano che sono in grado di ripetere l’ultima performance sfociata in un rocambolesco quanto meritato successo, ma ha buone possibilità di pure Eldorado Spritz, con Carmine Piscuoglio. Dalle scuderie Gocciadoro arriva però anche l’inespressa Elettra Op, che sarà guidata da Francesco Tufano e potrebbe meritare fiducia.

Cavalli di pregio si sfideranno alla quinta corsa, prova per femmine di 4 anni capeggiate da Demetra Gas, velocista di Lorenzo Baldi che si candida al successo, ma che dovrà vedersela con le qualità di Dina Spritz e di Dolce Indal, la prima rientrante in pista dopo un’assenza durata dal mese di maggio, la seconda attesa a un riscatto dopo tre prestazioni deludenti.

In chiusura ci saranno gli allievi pronti a inaugurare la nuova licenza, con numerosi figli d’arte al via: Nicolò Mollo condurrà il ‘difficile’ Zeppolennart Ongi, Daniele Demuru è pronto a dare battaglia su Ushuaia de Ariel, Salvatore Piscuoglio condurrà Attila Ross e Alberto Zanca sarà alle redini di Azzurra Tab.

Anche questa sera non mancheranno gli intrattenimenti per il pubblico e in particolare per i bambini che potranno visitare le scuderie a bordo dell’Hippo Tram o salire in groppa a un pony. L’ingresso all’Ippodromo è gratuito.