Prestia: "Cesena, meriti di arrivare in fondo" "Ora la differenza la farà pure un capello"

di Daniele Zandoli

Bastione. Roccia. Insormontabile. Aggettivi e appellativi coniati in stagione per uno dei più continui ed efficaci giocatori del Cesena, quel Giuseppe Prestia che ha fortemente contribuito a rendere la difesa bianconera la meno battuta del girone.

Prestia, come si passa un mese fermi in attesa dei playoff?

"Stiamo lavorando molto, la settimana scorsa abbiamo curato corsa e atletica, in questa ci siamo concentrati sulla forza muscolare. Insomma, non ci annoiamo anche se la partita manca, naturalmente. Di positivo c’è che stavolta siamo tutti fermi, è una rottura per tutti. Prima le seconde erano svantaggiate, ora siamo tutti uguali".

Mantenere concentrazione e gamba non è facile quando il teatro è sempre Villa Silvia.

"La rosa del Cesena è ben fornita, siamo in 22, come per squadre importanti come Crotone ed Entella. Permette di tenere alta l’intensità in allenamento".

Ci sarà tanta concorrenza in questa eterna lotteria playoff.

"Ci sono parecchie formazioni importanti, Crotone, Vicenza, Pescara, Padova e qualche sorpresa. Noi facciamo parte di 5 o 6 importanti, poi come ogni anno salta fuori la sorpresa. E’ un terno al lotto. Va in base a come ti prepari, alla fortuna, gli episodi fanno la differenza. In campionato alla fine ti trovi coi punti che meriti, nei playoff ci sono tante variabili che nel breve possono incidere".

Quindi secondo lei la Reggiana ha meritato.

"Probabilmente si, hanno sbagliato meno di noi, che siamo stati incapaci di sfruttare occasioni in alcune partite quando siamo stati recuperati dopo essere passati in vantaggio. Ad esempio con Carrarese, Gubbio, Fermana. La Reggiana ha portato a casa partite sporche, mi viene in mente il derby col Rimini. Perdeva 2-0 ed è riuscita a pareggiare allo scadere, è stato lo sprint finale per la vittoria in campionato".

Ha impressionato suo cugino Silvestri, un altro che merita di giocare in cadetteria.

“Purtroppo non è stato sempre così; ho notato che in questi sei mesi è migliorato nell’aspetto caratteriale che era un po’ il suo limite. E’ cambiato, me lo aveva anticipato prima di venire. Io ho avuto la fortuna di giocare alcuni anni in serie B, lui non c’è riuscito, si deve fare due domande. Forse è stato sfortunato nelle scelte delle squadre oppure ci sono stati motivi caratteriali. Ha dati da categoria superiore, entrambi però ormai siamo in età troppo avanzata per la B. Se non vinci con la squadra dove giochi, è difficile trovare un contratto in B a quasi trent’anni. Per noi è importante vincere il campionato".

Ha esperienza di playoff, come si vincono?

"Vince chi sbaglia meno ed è meno banale di quanto sembri. In campo hai poco tempo per pensare, devi sfruttare le occasioni che ti capitano, con maggior cinismo che in campionato. Io li ho vinti i playoff, sono partite sottili, un capello può cambiare tutto. Saranno tutti match tirati, lunghi, due su tre finirono ai tempi supplementari. Occorre essere bravi a tenere i nervi a posto. Chi ha maggiore pazienza e gruppo forte esce vincitore".

Peccato per Corazza sqaulificato e speriamo che si svegli chi ha ’dormito’.

"Corazza pesa, è una perdita importante. I playoff possono favorire tutti, anche chi non ha giocato può fare la differenza. L’esempio eclatante fu per voi Marilungo. Penso a Ferrante, basta un assist o un gol importante e cambia la sua stagione. Ho vinto i playoff con gol di Stanco e Rubin che non avevano mai giocato".