Prestia e Mercadante a parte Improbabile la loro convocazione

Una seduta tattica focalizzata sulla Vis Pesaro ha avvicinato ieri mattina i bianconeri alla gara di domani pomeriggio contro la Vis Pesaro. Dopo un riscaldamento condotto prima a secco e poi col pallone, attraverso delle soluzioni finalizzate al tiro in porta, l’allenamento al centro Rognoni è proseguito con una serie di situazioni di gioco simulate con due schieramenti contrapposti. A seguire il tecnico Domenico Toscano ha proposto una partitella e una sessione di calci piazzati. Ancora a parte hanno lavorato Giuseppe Prestia e Mario Mercadante: palestra e corsa leggera per il primo, palestra e lavoro col pallone per il secondo che a meno di notizie clamorose non saranno convocati per la gara di sabato.

Questa mattina all’Orogel Stadium è in programma la rifinitura a cui seguirà la conferenza stampa pre-partita (ore 12.30 con diretta sulla nostra pagina Facebook @cesenafc) con le parole del tecnico Domenico Toscano.

Continuano le convocazioni dei giovani bianconeri nelle varie rappresentative di Lega Pro. Dopo Massimo Brigidi, Filippo Tamburini e Thomas Zamagni che recentemente si sono messi in luce con la rappresentativa dell’Under 17 al torneo “Maggioni-Righi”, questa volta è il turno di due Under 15: si tratta dei centrocampisti Alessandro Pezzi e Andrea Ballanti che figurano tra i selezionati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni per un test in programma nella prossima settimana. Martedì 18 i due bianconeri raggiungeranno Bergamo per una seduta di allenamento e il giorno dopo, al “Centro Sportivo Bortolotti”, affronteranno i pari età dell’Atalanta.

Reduce dalla sconfitta interna con il Verona, domeni la Primavera andrà a fare visita alla Juventus nella gara valevole per la 27ª giornata del campionato Primavera 1 Tim. I bianconeri piemontesi non vincono da sei turni e sono settimi in classifica con 40 punti: con 57 reti vantano il secondo miglior attacco dopo quello della Roma ma con 49 gol al passivo sono anche la seconda difesa più battuta proprio alle spalle dei ragazzi di mister Ceccarelli. Il match sarà trasmesso in diretta dalle 15 sul canale Si Live 24 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.