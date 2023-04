Prestia, lavoro anche con la palla Adamo rientra in gruppo

Ieri mattina, nel penultimo allenamento al centro Rognoni, è entrata nel vivo la preparazione tattica in vista del match con Alessandria. Sul campo, attraverso due schieramenti contrapposti, il tecnico Toscano ha proposto una serie di situazioni di gioco sulle fasi di attacco e di non possesso per poi dare spazio ad una partitella finale. Ad un lavoro a parte si è sottoposto Prestia che ha aggiunto esercitazioni col pallone ad una sessione atletica, mentre Adamo è rientrato in gruppo. Oggi seduta a Villa Silvia, la rifinitura di sabato sarà all’Orogel Stadium.

Si è conclusa la tre giorni che ha visto l’Orogel Stadium ospitare i partecipanti al Corso di formazione permanente in “Gestione delle società calcistiche” organizzato dall’Università di Bologna. Il seminario di chiusura del corso giunto alla seconda edizione, da lunedì ha visto alternarsi una sessione in aula dedicata alla match analysis a una sul campo dove Alberto Bollini, il selezionatore dell’Under 19 azzurra e uno dei docenti del corso, ha svolto due sedute di allenamento con le squadre Under 16 e Under 18 bianconere.

Tra le lezioni tenute da Francesco Donzella, match analyst dell’Italia, e dai professori Alessandro Piras e Rocco di Michele, si è inserito anche il contributo portato dal direttore sportivo del Cesena FC, Stefano Stefanelli, che ha raccontato la sua esperienza maturata tra Vis Pesaro, Carpi e Napoli prima di approdare nel club bianconero.

"Siamo molto soddisfatti perchè il corso ha consentito di mettere insieme le competenze accademiche con le esperienze di chi è sul campo, e in questo senso la collaborazione con il Cesena FC è stata fondamentale - ha commentato il direttore del corso, Giuseppe Cappiello - Tra i partecipanti si è creata una community che sarà preziosa sia per lo sviluppo professionale dei partecipanti che per la crescita dell’intero movimento calcistico".