Prestia pronto a tornare in gruppo

Tra palestra e un lavoro tecnico-tattico sul campo, ieri mattina si è consumata al centro Rognoni la terza seduta in avvicinamento alla gara Alessandria-Cesena. Dopo una sessione dedicata allo sviluppo della forza, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni sulla fase difensiva in situazioni di inferiorità numerica, prima di una partitella finale. Prestia, pur continuando ad allenarsi a parte con il preparatore atletico Massimo Magrini, ha aumentato i carichi di lavoro in vista del rientro in gruppo che potrebbe già avvenire questa mattina.

Oggi parte l’avventura del Team eSport Cesena nella eSerieC 2023, il campionato di calcio virtuale della Lega Pro. L’appuntamento è alle 19.30 nella Club House dell’Orogel Stadium dove, nella giornata inaugurale della fase a gironi, il team bianconero composto da Luca Maraldi, Francesco Nardi e Luca Bandini è atteso da due sfide on line di EA Sports Fifa 23 contro il Vicenza e poi contro l’Albinoleffe. Sarà possibile seguire anche dal vivo i due incontri: dalle 18.30 la Club House sarà infatti aperta al pubblico. All’evento interverranno anche Lugi Silvestri, Tomas Lepri e Cristian Shpendi.