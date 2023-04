Prestia sta lavorando ancora a parte. Under 18, grande vittoria in casa della Lazio

Al centro Rognoni è già scattata la preparazione in vista di Alessandria-Cesena in programma domenica alle ore 14.30. Dopo la domenica di riposo seguita alla vittoria casalinga di sabato contro la Vis Pesaro, i bianconeri si sono ritrovati ieri pomeriggio per il primo allenamento caratterizzato da un lavoro differenziato: defaticante per chi ha giocato l’intera gara contro la Vis, esercitazioni sul possesso palla e partitella per tutti gli altri elementi della rosa. Ancora a parte si è allenato Prestia che sul campo si è sottoposto ad un programma personalizzato, seguito dal preparatore atletico Massimo Magrini. La marcia di avvicinamento all’ultima gara della stagione regolare proseguirà al ritmo di una seduta al giorno, sempre al mattino (ore 10.30): quelle di oggi e di domani saranno aperte al pubblico.

Va in archivio con due vittorie e due sconfitte il weekend delle giovanili bianconere.

Il successo più prestigioso lo porta a casa sicuramente la rappresentativa Under 18 che riscatta le due sconfitte subite contro Fiorentina e Genoa e s’impone sul campo della Lazio, terza in classifica per 2-4. I ragazzi di mister Campedelli vanno in vantaggio con Coveri, subiscono la rimonta prima dell’intervallo ma si scatenano nella ripresa trovando prima il 2-2 ancora con Coveri, poi la doppietta di Amadori che sigla l’inaspettato ed importante risultato finale.

L’Under 17 torna invece sorprendentemente sconfitta dalla trasferta di Pesaro: la rete di Maltoni arriva solo allo scadere a rendere solo un filo meno amaro il 3-1 per i biancorossi. I ragazzi di Masolini vedono così accorciarsi ad una sola lunghezza il vantaggio in classifica sull’Ancona: e comunque il primo posto andrà difeso nell’ultimo turno di campionato in casa del San Marino fanalino di cosa. Nell’altra sfida con i marchigiani l’Under 15 vince per 2-0 con una rete per tempo a firma di Poletti e Ballanti. Sabato, infine, la Primavera si era arresa per 3-1 sul campo della Juventus. Nel prossimo turno, venerdì alle 14 la Primavera ospiterà la Fiorentina, mentre per quello che riguarda l’Under 18 impegno molto arduo quello di domenica quando in Romagna arriverà il Sassuolo quarto con 35 punti.

Sarà il Renate l’avversario del Cesena negli ottavi di finale del campionato Under 16. La sfida con i lombardi, che nei playoff hanno eliminato il Pontedera, si giocherà su andata (il 30 aprile) e ritorno, in programma il 7 maggio in Romagna. Nella fase a gironi i bianconeri sono risultati la migliore squadra a livello nazionale.