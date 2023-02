Prevendita da oggi al Coordinamento

A partire dalle 9 di questa mattina sarà attiva la prevendita dei biglietti in vista della gara che il Cesena disputerà contro l’Imolese in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio Romeo Galli. Tra il settore ospiti e quello di tribuna riservato ai tifosi bianconeri, saranno 760 i tagliandi disponibili fino alle 19 di sabato 11 febbraio solo al Coordinamento Club Cesena (aperto oggi e domani con questi orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre sabato le porte saranno aperte dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

I biglietti potranno quindi essere acquistati al costo di 14 euro nel settore ospiti e di 17 in tribuna oltre ai diritti di prevendita (ridotto donne e under 14 a 5 euro, ingresso gratuito per gli under 5).