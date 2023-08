Prezzi rialzati, la prima risposta è fredda

Michael Aiello ha tenuto a battesimo la nuova campagna abbonamenti del Cavalluccio, partita ieri pomeriggio al Cesena Store alla presenza di un foltissimo gruppo di tesserati bianconeri, tra i calciatori Cristian Shpendi, Adamo e Donnarumma, mister Toscano, Fabio Artico e lo stesso Aiello. Si punta sul messaggio emozionale che coinvolge i tifosi nei momenti ’bianchi’ e ’neri’ e allo stesso tempo si livellano in alto i prezzi. (intero curva 170 euro, distinti inferiori 240, distinti superiori 270, tribuna numerata 450 e tribuna vip 850 euro, per citare le soglie ’base’) "Scelta fatta per essere in linea coi club che hanno ambizioni importanti" ha commentato la società, ma la decisione ha destato malumori. Anche se l’impressione è che a fare la differenza sarà il clima che si instaurerà tra la società e il popolo bianconero, contrariato dalle lunghe ’assenze’ di questi mesi. In effetti se l’anno scorso il primo giorno vennero staccate 187 tessere, quest’anno i numeri (che la società non ha comunicato, anche perché a disposizione c’è stata solo mezza giornata) paiono più freddi.

L’intento dichiarato è però quello di raggiungere almeno la cifra di 6052 di un anno fa che segnò il record della categoria.

Fino al 12 agosto i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto e intanto saranno in vendita libera quelli non oggetto di prelazione; dal 16 agosto invece scatterà la totale vendita libera. L’abbonamento sarà conveniente soprattutto per i ’vecchi abbonati’ grazie a uno sconto sulla categoria intero che, rispetto al prezzo base, varierà tra il 5 e il 15% (una partita in Curva Mare costerà 8 euro, nei distinti poco sopra i 12). Restano le riduzioni dedicate a donne, over 65, invalidi, militari, universitari e una ancora maggiore per gli Under 18. Nei settori di Curva Mare e distinti resta poi il pacchetto ’famiglia’ in favore dei nuclei composti da padre, madre e almeno un figlio Under 18. Info su www.cesenafc.com.

Intanto è confermata l’amichevole tra Juventus e Atalanta il 12 agosto all’Orogel Stadium. Il ricavato andarà a favore degli alluvionati. A breve l’apertura della vendita dei tagliandi.