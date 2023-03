Prima della gara i capitani si scambieranno le maglie di Ponzo e Martelli

Stesso nome, stesse maglie di Cesena e Montevarchi e, soprattutto, stesso tragico destino di una prematura scomparsa. Paolo Ponzo e Paolo Martelli la sfida all’Orogel Stadium di domani l’avrebbero vissuta da doppi ex. Sarà invece una gara all’insegna del loro ricordo. Ponzo collezionò 90 presenze con la squadra toscana tra il 1992 e il 1995 per approdare poi in bianconero dove, in due stagioni, scese in campo per 71 volte. Se ne andò il 24 marzo 2013 all’età di 41 anni a causa di un malore. Martelli arrivò al Cesena nel campionato 199899 (disputando24 gare) che non riuscì a completare perché vittima di un incidente stradale quando aveva 28 anni. Tra il ‘94 e il ’96 aveva giocato 64 incontri con il Montevarchi.