Primavera 1, contro la Sampdoria arriva un’altra sconfitta: 4-2

Inizia molto male l’anno per la Primavera 1 allenata da Giovanni Ceccarelli. E pensare che alla fine del primo tempo i ragazzi in maglia bianconera conducevano con un gol di vantaggio ma alla fine la Sampdoria si è imposta per 4 a 2.

Dopo meno di un minuto il Cesena si presenta subito in area avversaria ma appena la Sampdoria inizia a spingere concede troppo spazio a Malagrida che al 5’ sblocca il risultato. Il Cesena ha il merito di rimettersi subito a macinare gioco e all’11’ arriva il pareggio grazie alla spaccata vincente di Carlini. Poi il ritmo si abbassa notevolmente almeno fino al 39’ quando Ivanovic centra il palo alla destra di Pollini. E’ un segnale che il Cesena recepisce e al 44’ la perfetta punizione battuta da Suliani finisce in rete e manda il Cesena in vantaggio all’intervallo.

La ripresa però è quasi un monologo dei blucerchiati che mettono a nudo le incertezze difensive della formazione romagnola: al 12’ pareggia Ivanovic con un gran colpo di testa, al 16’ mischia davanti a Pollini e tocco decisivo di Miettinen, infine al 35’ Ntanda ha il tempo di stoppare e prendere la mira per infilare in porta la palla che fissa il risultato finale. Sabato prossimo è in programma l’importantissimo scontro diretto casalingo con l’Udinese che viaggia un punto avanti al Cesena, una ghiotta occasione per i ragazzi di Ceccarelli per abbandonare l’ ultima posizione della classifica.

Roberto Daltri