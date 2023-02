Primavera 1, derby a Bologna L’Under 18 di scena a Napoli

Ad eccezione della formazione Under 16 guidata dal tecnico Tamburini che guida la classifica del proprio girone con 25 punti otto in più della Reggiana che è seconda e che tornerà in campo fra una settimana affrontando in casa l’Imolese, tutte le altre squadre del settore giovanile cesenate sono impegnate nel fine settimana.

Ieri sono andate in scena le gare dei gruppi dei più piccoli, vale a dire la rappresentativa Under 14 che ha ospitato il Fiorenzuola e dell’Under 13 che ha affrontato il Modena B, mentre oggi sarà la volta dei gruppi Primavera 1, Under 18, Under 17 e anche Under 15.

Partiamo dalla formazione di punta del vivaio del Cavalluccio, vale a dire la Primavera 1. La compagine allenata da mister Ceccarelli sarà chiamata ad affrontare il derby emiliano-romagnolo contro i rossoblù del Bologna. Compagine di alto livello che dall’alto dei suoi 24 punti in classifica si trova all’ottavo posto in classifica alle spalle di Torino, Roma, Frosinone, Lecce, Sassuolo, Fiorentina e Juventus. Sarà una partita molto dura, ma chissà che i giovani bianconeri con l’innesto dei nuovi acquisti non possano tornare dal capoluogo con un risultato positivo.

Gara in trasferta e solo all’apparenza agevole quella dell’Under 18 che sarà impegnata in trasferta sul campo del Napoli. Sono dieci i punti che dividono le due formazioni - 21 per il Cesena e 11 per i partenopei - ma i ragazzi di Campedelli non possono distrarsi e devono affrontare la gara con grande concentrazione.

Così come quelli dell’Under 17 che guidano il loro gruppo con 24 punti e che ricevono la Recanatese che di punti ne ha 7. Un’occasione da non perdere per la truppa di mister Masolini che deve guardarsi dall’Ancona che la segue in classifica con un punto in meno. Stesso discorso per l’Under 15 che riceverà anch’essa la squadra marchigiana. Qui la differenza di classifica a favore dei bianconeri è ancora più marcata visto che il Cesena di mister Magi comanda il suo raggruppamento con 30 punti, mentre la Recanatese di punti ne ha conquistati solamente tre.