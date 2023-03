Primavera 1 ko, vincono le altre

Se escludiamo purtroppo ancora una volta la Primavera 1 che, di scena ieri a Sassuolo, è stata sconfitta per 4-0 pur disputando la consueta buona gara (la solita litania che da un lato in parte consola e fa piacere, ma dall’altro, soprattutto, infastidisce e fa venire rabbia), si è chiuso un gran bel weekend all’insegna di sole vittorie per le squadre giovanili del Cesena. Ormai la squadra di punta del club bianconero - ultima in classifica con 6 punti contro i 15 della penultima che è l’Udinese - non ha più nulla da chiedere a questo campionato che nelle prossime gare sarà utile per far crescere e far fare esperienza ai giocatori ed anche al bravo Mister Ceccarelli. Domenica prossima alle 13 appuntamento casalingo contro l’Atalanta.

Partiamo dalla rappresentativa Under 18 che s’impone per 2-0 sul campo della Sampdoria grazie ad una doppietta di Giovannini. I ragazzi di Campedelli salgono così a 26 punti in classifica e domenica prossima osserveranno un turno di riposo, tornando quindi in campo domenica 26. Sempre in trasferta si affermano l’Under 16, che rifila un 6-0 al San Marino (doppietta di Lantignotti, un gol a testa per Comandini, Mingarini, Fabbri e Teleku) e la squadra Under 14 che supera per 4-0 la Reggiana con due reti di Morigi, oltre ai centri di Benassi e Ricci. L’Under 16 sempre in testa al suo girone con 37 punti, sabato 18 alle 15 affronterà in casa la Vis Pesaro, mentre la formazione allenata da Barzanti che è salita a 33 punti in classifica domenica riceverà il temibile Sassuolo

Nella doppia sfida che le vedeva opposte alla Fermana, l’Under 17 vince per 4-1 (doppietta di Maltoni, reti di Marfella e Papa), mentre l’Under 15 se l’aggiudica per 9-0 mandando in gol Toni (tripletta), Moretti (doppietta), Ballanti, Giunchi, Poletti e Scapoli. L’Under 13, infine, ha regolato per 4-1 la Reggiana.

I ragazzi di Masolini con il successo tornano in testa alla graduatoria del loro girone con 32 punti davanti all’Ancona che ne ha uno solo di meno, mentre molto più ampio è il vantaggio del gruppo guidato da Mister Magi che è in vetta a quota 40 contro i 27 punti della seconda che è il Rimini.