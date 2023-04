Primavera 1 sconfitta 0-1 dalla Fiorentina Prestia torna in gruppo

Giuseppe Prestia è tornato ad allenarsi in gruppo al centro Rognoni e prenota così un posto tra i convocati per il match con l’Alessandria in programma domani alle ore 14.30. Il difensore ha infatti preso parte alla seduta svoltasi ieri mattina a Villa Silvia dove i bianconeri, dopo un riscaldamento iniziale, hanno lavorato su varie situazioni di gioco attraverso due schieramenti contrapposti. La seduta è poi proseguita con una partitella e una sessione dedicata ai calci piazzati. Quest mattina all’Orogel Stadium è in programma la rifinitura e a seguire la conferenza stampa del tecnico Domenico Toscano con diretta dalle 12.30 sulla nostra pagina Facebook @cesenafc. prima della partenza della squadra verso il ritiro in terra piemontese.

Primavera 1 - Una rete di Sene al 62’ della ripresa condanna il Cesena alla sconfitta contro la Fiorentina dell’ex di turno Tommaso Berti, nella 28ª giornata del campionato Primavera 1 Tim. I ragazzi di mister Ceccarelli (che è stato espulso per proteste al 18’ del primo tempo) recriminano per le occasioni capitate sullo 0-0 prima a Gessaroli e poi a Polli: in entrambi i casi i due bianconeri temporeggiano troppo e sprecano l’occasione per il vantaggio. Nella seconda frazione di gioco i viola trovano il gol-partita al 17’ e col minimo sforzo portano a casa la vittoria che li conferma seconda forza del campionato. Nel prossimo turno in programma sabato alle ore 15, il Cesena farà visita al Cagliari.

Tifosi ad Alessandria - La tifoseria bianconera si mobilita in vista dell’ultima trasferta della stagione regolare, quella di domenica sul campo dell’Alessandria. Dopo tre giorni di prevendita sono infatti già 250 i sostenitori bianconeri che hanno acquistato i biglietti per il settore ospiti dello stadio “C. Moccagatta”.

Al costo di 10 euro (inclusi i diritti di commissione) i tagliandi resteranno a disposizione fino alle ore 19 di oggi on line sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https:shop.vivaticket.comitaricercapv), tra cui il Coordinamento Club Cesena, aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.