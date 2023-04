Primavera 1 sconfitta a Cagliari Oggi al Manuzzi ci sono le ragazze

Un lavoro svolto interamente sul campo ha occupato la seduta svolta ieri mattina al centro Rognoni. Dopo un riscaldamento tecnico, mister Domanico Toscano ha dedicato una parte dell’allenamento ad un’esercitazione sul possesso palla a tutto campo prima di una partitella. In chiusura i bianconeri si sono sottoposti ad una sessione atletica eseguita a secco.

Oggi Bianchi e compagni resteranno a riposo e riprenderanno la preparazione da domani a Villa Silvia al ritmo di una seduta al giorno, in programma sempre al mattino.

Nella 29ª giornata del campionato Primavera 1 TIM per il Cesena matura l’ennesima sconfitta col minimo scarto, la 12ª in stagione. Contro il Cagliari, i ragazzi di mister Capellini (che ha sostituito in panchina lo squalificato Ceccarelli) pagano l’inizio shock che li vede sotto di un gol quando non si è ancora esaurito il primo minuto di gioco, e di due al 7’. Però i ragazzi bianconer a questo punto non si perdono d’animo, si riorganizzano e provano a ripartire. Ed infatti al 42’ Gessaroli riapre i giochi ma è un premio di consolazione in una prima frazione in cui il pareggio non avrebbe fatto gridare certamente allo scandalo per le occasioni create ma (come accade da inizio stagione, purtroppo) non concretizzate.

Pareggio che i bianconeri sfiorano ancora nella ripresa prima con lo stesso Gessaroli e nel finale con Denes senza tuttavia trovarlo. Nel prossimo turno (sabato 6 maggio alle ore 15) il Cesena riceverà la Sampdoria.

Intanto oggi l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà (ingresso gratuito) il match del Cesena Femminile. Alle 15 le ragazze bianconere scenderanno in campo contro il Genoa nella gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie B. In classifica il Cesena è settimo con 40 punti, mentre la squadra ligure (già sconfitta all’andata per 2-1) è dodicesima a quota 25.