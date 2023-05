Primavera 1 viene raggiunta alla fine e fa 2-2 con la Samp

All’interno di una stagione costellata di rimpianti anche il pareggio raggiunto dalla Sampdoria al 41’ della ripresa fa partire l’ormai classico: peccato. La gara inizia con un ritmo molto alto, la prima occasione al 9’ sul sinistro di Francesconi ma è il destro di Segovia al 22’ a sbloccare il risultato. I liguri sfiorano il raddoppio più volte ma all’intervallo il divario è minimo. Al 50’ l’arbitro non concede un rigore per la chiara trattenuta subita da Polli. Al 51’ Ivanovic si divora una grande occasione, al 54’ Montevago fa tremare la traversa. Al 57’ tocco di mano di Cecchini in area, questa volta è rigore e Denes non sbaglia. Al 72’ Giovannini porta in vantaggio il Cesena. La gara rimane aperta e al 86’ Montevago di testa batte Veliaj. Nel recupero il portiere bianconero salva il risultato sulla botta di Savio.

r.d.