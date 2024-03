Primavera 2. Giovannini decisivo, Napoli cede. Benevento pareggia e frena ancora

Il Benevento che insegue frena ancora e dopo con il Pisa ha pareggiato anche contro il Pescara (2-2). Nel frattempo, invece, il Cesena Primavera 2 di Nicola Campedelli continua a volare con slancio: quinta vittoria di fila, una rete di Giovannini ha regolato in trasferta il Napoli e ora i bianconeri galoppano verso la Primavera 1 con otto punti di vantaggio sui campani.

L’autoritaria squadra di Campedelli ha il passo sicuro e a testimonianza del proprio valore è la formazione che in Primavera 2 ha totalizzato più punti sia in casa (33) che in trasferta (22) inoltre ha perso una sola volta, il match di andata a Benevento.

Nella gara di ieri pomeriggio a Napoli è stata sufficiente una rete di Giovannini al nono minuto del primo tempo per decretare il risultato finale che non mette in dubbio lo strapotere dei romagnoli in questo torneo.

Assente il bomber di categoria (19 reti) Coveri, che considerata l’assenza sia di Corazza che di Ogunseye sarà la prima punta di rincalzo della squadra maggiore domani sera contro il Gubbio, mister Toscano invece ha dato come rinforzo (e di recente capita molto spesso) ai ragazzi di Campedelli Giovannini, che è risultato decisivo.

Cesena: Veliaj, Domeniconi, Mattioli, Campedelli, Valentini, Pitti, Ghinelli (48’ st Abbondanza), Castorri, Amadori (40’ st Perini), Giovannini (40’ st Gningue), Tosku (26’ st Arpino). Reti: 9’ pt Giovannini. Arbitro Enrico Gemelli. Espulso Di Lauro al 49’ st.

re.ce.