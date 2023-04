Primavera in campo a Cagliari

Oggi tornerà in campo la Primavera, attesa dalla trasferta sul campo del Cagliari nella gara valevole per la giornata numero 29 del campionato.

La formazione isolana, dopo una serie di dieci gare senza vittorie, viene dai due successi a suon di gol contro Juventus (5-3) e Udinese (5-1) inframezzati dal pareggio per 2-2 ottenuto con il Sassuolo.

In classifica l’avversario di turno occupa la tredicesima posizione con 36 punti, frutto di nove vittorie e altrettanti pareggi (40 reti fatte e 44 subite).

Il match contro i bianconeri sarà trasmesso in diretta dalle 15 sul canale Si Live 24 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

E’ chiaro che per i romagnoli, fanalino di coda con 9 punti frutto di due vittorie e tre pareggi circondati da 23 sconfitte, la classifica ha già dato i suoi verdetti, ma questo non significa che i baby del Cavalluccio non abbiano ancora dell’importante lavoro da fare. A maggior ragione in un torneo di prestigio come quello della Primavera 1, ogni gara è l’occasione per aggiungere tacche ai percorsi di crescita individuali. Il vero motore dello sport giovanile.