Quattro nuovi campi al Games Village di Ronta Tanti spazi e corsi cuciti a misura di tutti

Il Centro Sportivo Games Village di Ronta ha aggiunto alle sue strutture quattro nuovi campi di padel, con l’intento di diventare una realtà di riferimento per lo sport in Romagna ad alta specializzazione pur mantenendo grande attenzione al valore sociale e aggregativo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore allo sport Christian Castorri e tanti atleti e frequenatori dell’impianto. Il tutto condito dalla diretta di Radio Centrale e dal dj set di Roberto Righi e dalla voce di Franz Collini.

Sarà possibile prenotarsi dalle 9 del mattino alle 22.30 dal lunedi al sabato e la domenica dalle 9 alle 20.

Per farlo serve contattare il numero 3917424621, inviare una mail all’indirizzo [email protected] o utilizzare l’app Wellteam, disponibile sia per Ios che Android, inserendo il nome della struttura New Padel Ronta. Per l’utilizzo dell’app è necessario richiedere le credenziali in segreteria. Per i principianti l’attrezzatura verrà fornita sul posto. Gli istruttori possono creare programmi personalizzati e per tutti i giocatori è possibile accedere gratuitamente alla piscina esterna o rilassarsi su uno dei lettini.