Rabbia Sampierana: "Meritavamo di battere il Faenza"

C’è amarezza in casa Sampierana per il pareggio interno contro Faenza, la leader del campionato di calcio di Promozione.

Sotto di un gol, la squadra di Barontini aveva riacciuffato il pareggio a fine primo tempo su rigore e a inizio ripresa è andata in vantaggio 2-1. A quel punto però l’arbitro ha concesso un rigore (molto contestato) agli ospiti, al quale è seguita l’espulsione di Lanzi per doppia ammonizione, seguita peraltro al ’rosso’ rimediato poco prima anche da Faenza. "Rivedendo le immagini televisive il rigore per il Faenza non ci sta proprio – commenta Simone Pippi, autore della rete del 2-1 con un tiro al volo dalla lunetta – i Peccato. Il Faenza si è dimostrato un avversario tosto, nella prima frazione abbiamo fatto fatica a prendergli le misure e siamo andati sotto su calcio piazzato per poi venire fuori nella ripresa. Abbiamo dimostrato di essere vivi: abbiamo comunque allungato la striscia positiva e non abbiamo subito rete su azione a dimostrazione di una fase difensiva eccellente. Eravamo senza Quercioli e Petrini ma Berni e Braschi hanno fatto bene".