Ragatzu è il pericolo pubblico numero uno

Temendo che non basti la classifica che vede l’Olbia piazzata appena due punti sopra la zona playout, Roberto Occhiuzzi (nella foto), tecnico dei sardi, per motivare i suoi ha voluto chiarire che la sua squadra a Cesena arriva per cercare dei punti e che non vuole mai e poi mai vedere l’Olbia giocare per il pareggio ma sempre con la mentalità di chi vuole vincere: abbiamo la qualità e la maturità per farlo, ha concluso Occhiuzzi.

Questo atteggiamento (o piano tattico?) potrebbe andare a vantaggio del Cesena che, come si è visto ad Ancona, si esalta negli spazi aperti contro squadre che non si raggomitolano tutte nella loro area. Meglio non fidarsi troppo comunque della classifica, l’Olbia ha raccolto in trasferta tre punti in più rispetto a quelli totalizzati sul suo campo di gioco, ha segnato in trasferta quindici gol contro i diciassette subiti ed il ruolino esterno degli ultimi tre turni parla di ben sette punti conquistati contro San Donato Tavarnelle, Gubbio e Ancona.

Lo ha detto in settimana King Udoh che lo conosce molto bene: Daniele Ragatzu è il pericolo numero uno e i 14 gol segnati, cinque su calcio di rigore, lo confermano. Le nazionali hanno tolto i gemelli Shpendi al Cesena, così come la nazionale sammarinese impedisce a Filippo Fabbri e a Nicola Nanni di scendere in campo oggi e all’Olbia mancherà anche lo squalificato Daniele Dessena, esperto centrocampista per anni bandiera del Cagliari.

Occhiuzzi ha convocato 21 calciatori per questa trasferta, non è facile capire come il tecnico calabrese potrebbe schierare la squadra visto che durante la stagione ha provato vari schieramenti tattici. Diciamo che per oggi potrebbe optare per la difesa a quattro, con Emerson e Bellodi centrali, un centrocampo a tre guidato da Zanchetta e un attacco sempre a tre con Contini in posizione di riferimento centrale, Bianchu esterno di destra e Ragatzu che parte da sinistra per cercare di saltare il suo marcatore e cercare il tiro in porta o l’assist per un compagno.

Roberto Daltri