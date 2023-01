Sono di Gambettola, San Mauro Pascoli, Montiano e Cesena i campioni di Rally-Obedience, lo sport cinofilo che si sta diffondendo anche nel Cesenate dove sono in crescita gli impianti attrezzati per allenamenti e gare. Uno degli impianti più frequentati dai binomi caneuomo è a Gatteo, in via S. Antonio, è il Centro cinofilo ’Amici Confido’ (Asd iscritta al Coni) diretto da Anna Convertino, educatore e tecnico rally di secondo livello e tecnico mobility dog, con lei collabora l’istruttrice Franca Urigu. Nel Centro cinofilo di Gatteo si allenano ogni settimana: Jonathan Sbrighi, 38 anni, di Gambettola, con il suo cane Yuma; Matteo Ricci, 23 anni, di San Mauro Pascoli, con il suo Yuki; Lorella Collinelli, 54 anni, di Montiano, con la sua Nala; Nadia Magalotti, 43 anni, di Macerone di Cesena con Smilla; ed anche la stessa titolare Anna Convertino, 59 anni, di Gambettola, con Moka.

Tutti i binomi caneuomo dal 2019 hanno partecipato a molte delle gare che si disputavano negli impianti cinofili in varie parti d’Italia e spesso sono saliti sul podio dei vincitori. Ma le vittorie più importanti sono arrivate dalle gare del Campionato Regionale di Rally-Obedience dove i 5 binomi hanno conquistato a più riprese e in tre diverse categorie il titolo di campione regionale e la medaglia d’oro.

Magalotti nel 2020, Sbrighi e Collinelli nel 2021, e la Convertino terza nella categoria G2; nel 2022 Sbrighi campione nel G1 e Ricci campione esordienti.

In totale il Centro cinofilo ’Amici Confido’ ha conquistato nella disciplina Rally-Obedience 5 ori regionali, 1 argento e 1 bronzo.

L’impianto di Gatteo conta di un’area di 6 mila metri quadrati divisa in cinque settori secondo i diversi livelli di allenamento. I soci sono 50 e sei di loro partecipano alle gare regionali, inoltre è frequentato da famiglie della zona che portano il proprio cane per fargli ricevere una educazione di base. Il Rally-Obedience fonda la sua disciplina sul binomio cane-uomo con percorsi lungo i quali devono essere eseguiti esercizi indicati da cartelli; fondamentale è la sincronizzazione dei passi dell’uomo e del cane. L’allenamento non è difficile e consiste nel condurre il cane per il percorso a passo sostenuto, fermandosi a stazioni predefinite, in ogni stazione c’è un cartello che descrive l’esercizio che il team o il binomio dovrà eseguire.

Vincenzo D’Altri