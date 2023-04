Ravennate, oggi parlano i campioni

Una serata all’insegna dello sport, di ieri e di oggi. Oggi alle ore 20,30, nella Sala Endas (via Violone di Gattolino, 2), il quartiere Ravennate, in collaborazione col gruppo ‘Proposta Resistente’, omaggerà i personaggi sportivi del territorio con una serata pubblica che vedrà ospiti d’eccezione come Nicoletta Tozzi, ex azzurra di atletica leggera, e tanti altri sportivi come Virginia Amadori giovane promessa del pattinaggio artistico, Aurelio Baiardi giocatore di bocce, Christian Brighi ex arbitro di calcio, Calver Ceccarelli istruttore sub, Davide Ceccaroni, presidente della UISP Forlì-Cesena, Daniele Martini della polisportiva Martorano, Melissa Merloni ciclista, Viola Mezzogori giovane tennista, Guido Neri ciclista e Gilberto Romagnoli ciclista. Nel corso della serata inoltre saranno ricordati Armando Barducci, Gilebrto Dall’Agata, Sesto Fellini, Mario Vicini e Ivano Gavella.