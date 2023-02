Record battuto I biglietti sono già 14.412

Continua a salire l’attesa in vista del big match di lunedì sera contro la Reggiana.

Ieri è stato superato il precedente numero di biglietti venduti, che era stato raggiunto contro il Rimini quando il pallottoliere arrivò a quota 14.023.

Con i tagliandi venduti ieri, il totale (ancora parziale, ovviamente) è invece arrivato a quota 14.412. Di questi 2.201 riguardano il settore ospiti.

La prevendita proseguirà presso i punti vendita del circuito Vivaticket e nella sede del Coordinamento Club Cesena, oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il Cesena Fc rinnova l’invito ai propri tifosi a preferire l’acquisto in prevendita dei tagliandi che, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line senza necessità di stampa dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile.