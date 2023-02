Reggiana, Cesena e Entella, il percorso nelle ultime dieci gare

Il Cesena deve difendere a tutti i costi la seconda posizione dall’assalto dell’Entella a -1 e dare il massimo nel caso la Reggiana, sempre più meritatamente e nettamente padrona del campionato a +7 e avviata verso la B, dovesse improvvisamente rallentare. I granata sono lanciatissimi dopo il legittimo successo di Cesena: migliore attacco e difesa del girone a 48 reti realizzate e 18 subite, maggiore numero di vittorie 20, minore numero di sconfitte a pari merito con l’Entella 4. Nelle ultime 19 gare ne hanno perse solo una ad Ancona, due settimane fa; solo loro possono gettare via il campionato.

Ma ecco un’occhiata più da vicino al calendario delle prime tre della classe da domenica alla fine della stagione regolare.

REGGIANA (64 punti): a dieci gare dal termine ne avrà sei in casa e quattro fuori. Al ‘Citta del Tricolore’ arriveranno domenica la Carrarese, quinta forza del campionato, poi nell’ordine lo scontro diretto (o quasi) con l’Entella l’11 marzo, la Torres perfettamente a metà classifica, la Recanatese a cinque lunghezze dalla zona playout, la Fermana a due metri dai playoff e sorpresa stagionale, per chiudere con l’Imolese attualmente penultima. Solo i granata possono fallire una B spianata davanti a loro. CESENA (57 punti): dopo undici risultati utili di fila, 9 vittorie e 2 pareggi, il ko interno con la Reggiana è stato pesantissimo ai fini della classifica. Ora fondamentale è che non freni a livello mentale una squadra che con cinque gare interne e altrettante esterne dovrà prima di tutto tenere dietro l’Entella e non avere recriminazioni nel caso la Reggiana dilapidasse il largo vantaggio conquistato. In trasferta i bianconeri ripartiranno domenica con l’enigmatico Fiorenzuola a -1 dai playoff, poi il Gubbio sesto in classifica, l’Ancona formazione insidiosissima che ha già battuto i romagnoli all’andata al Manuzzi, San Donato Tavarnelle che occupa la prima posizione playout e termine della stagione regolare ad Alessandria (in piena zona spareggi retrocessione) il 23 aprile. In casa arriveranno il fanalino di coda Montevarchi, il big match con l’Entella, poi Olbia, Lucchese e Vis Pesaro.

ENTELLA (56 punti): la sconfitta del Cesena tiene i liguri molto lontani dalla vetta (-8) ma il successo sul Montevarchi li ha avvicinati notevolmente alla seconda piazza occupata dai romagnoli a +1. Calendario sulla carta molto impegnativo, il più difficoltoso tra le prime tre del torneo: quattro gare in casa, sei in trasferta tra le quali l’Ancona e tra l’11 e il 14 marzo sia la Reggiana che il Cesena. Domenica biancocelesti ad Ancona in un match insidiosissimo, le trasferte seguenti saranno appunto a Reggio Emilia e Cesena poi Pesaro contro i marchigiani a due passi sopra i playout, Lucchese al nono posto nei playoff e Siena settima in classifica, formazione molto alterna ma potenzialmente attrezzata. Sul sintetico di Chiavari invece giocheranno Fiorenzuola, appena fuori dagli spareggi promozione, il Pontedera settimo, poi un San Donato Tavarnelle in zona guai e la Recanatese che vanta cinque punti a difesa della salvezza obiettivo stagionale.