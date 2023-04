Reggiana giù Entella in forma Il Cesena ci prova

di Andrea Baraghini

Tutto in quattro partite. Per la prima posizione il finale non è ancora scritto. Reggiana, Entella e Cesena si giocano la promozione diretta in un epilogo di regular season forse tra i più avvincenti degli ultimi anni. Vediamo come si presentano alla volata.

Reggiana (73 punti) – Condizione fisica: il pari agguantato nei minuti di recupero a Rimini potrebbe far pensare ad una squadra che ha birra nelle gambe, ma le difficoltà delle ultime gare sono figlie anche di una condizione fisica probabilmente non eccellente. La Regia però ha una panchina lunga, e Diana ha tante soluzione alternative come il portoghese Varela, decisivo sabato al Neri, così come lo era stato al Manuzzi nello scontro diretto. Condizione psicologica: dopo la vittoria a Cesena alla 28ª giornata, che aveva proiettato gli emiliani a +7 dai bianconeri e a +8 dall’Entella i giochi sembravano fatti. Invece, un bottino di appena 9 punti in sei partite, ha ridotto il distacco e di conseguenza minato le certezze degli uomini di Diana. Il nemico peggiore può essere quindi nella testa dei granata.

Calendario: la nota più lieta per la Reggiana, tre gare in casa su quattro sono un vantaggio non da poco. Quella di domani contra la Recanatese è forse la più difficile, i marchigiani attraversano un buon periodo e possono ancora ambire ai playoff. Poi Fermana, sempre al Mapei Stadium, Olbia in trasferta e, per chiudere, l’Imolese in casa, sulla carta sono impegni che non fanno tremare le gambe.

Entella (71 punti) - Condizione fisica: sette vittorie e 16 reti segnate nelle ultime otto gare, unica sconfitta quella con il Cavalluccio, 38 punti totali nel girone di ritorno, nessuno ha fatto meglio, sono numeri di una squadra che sta bene nelle gambe e nella testa. Aggiungiamo che non ha giocatori diffidati, quindi in odore di squalifica, con il difensore Pellizzer unico lungodegente. Per Gennaro Volpe rosa praticamente al completo o quasi. Condizione psicologica: come dicevamo, la rimonta ha messo benzina nei muscoli e nella testa. L’Entella aveva chiuso il girone di andata da quinta in classifica poi, dopo il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre, è arrivata la svolta. Ora vola sulle ali dell’entusiasmo e ha nel mirino quel primo posto che, curiosamente, delle tre è l’unica che finora non ha mai occupato. Calendario: il peggiore, sempre sulla carta, a partire dal match di domani in casa contro il Pontedera, una formazione a caccia del miglior piazzamento possibile in chiave playoff. Le ultime tre saranno contro Lucchese (trasferta) Recanatese (casa) per chiudere a Siena, tutte squadre che ancora hanno qualcosa da chiedere a questo campionato. Insidioso.

Cesena (69 punti) - Condizione fisica: la squadra corre fino alla fine e la panchina lunga consente ricambi adeguati in caso di cali fisici, segno di una buona forma atletica. Pochi anche gli infortuni, gli unici fuori dai giochi sono Zecca (che però è rientrato in gruppo) e Coccolo, mentre Mercadante dovrebbe rientrare giovedì contro il San Donato Tavarnelle. Condizione psicologica: con il miglior terzo posto dei tre giorni, che consente di partire avvantaggiato nella griglia playoff, ormai blindato, il Cavalluccio bianconero può giocare a mente sgombra senza troppi calcoli o patemi. L’obiettivo è centrare il poker di vittorie e sperare negli inciampi altrui, ma il non doversi guardare alle spalle è già comunque un bel sollievo. Calendario: domani contro la Lucchese, da sempre avversario particolarmente ostico, forse l’impegno più difficile. A Montevarchi contro il San Donato, poi Vis Pesaro in casa e l’ultima ad Alessandria non costituiscono muri impenetrabili. L’en plein di 12 punti è alla portata. Poi si vedrà.