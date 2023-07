Resistere al Parkinson pedalando è più facile

di Giacomo Mascellani

Fa tappa a Cesenatico l’iniziativa ’Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson’, la prima edizione di una nuova manifestazione sportiva sociale, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del morbo di Parkinson.

L’obiettivo è quello di far conoscere la malattia, parlare di sintomi, diagnosi, cause, fattori ambientali, fattori genetici e trattamenti, nuove cure, e soprattutto, di coraggio, resilienza, forza di volontà e sinergia con il ’caregiver’ per contrastare il morbo. Da Sant’Urbano in provincia di Padova a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, Lorenzo e Raffaella percorreranno circa 650 chilometri per raggiungere il 27 luglio la località che ospita le spoglie di Padre Pio, Santo degli sportivi, il tutto in 9 tappe molto significative.

Oggi intorno alle 13 è previsto l’arrivo al Museo della Marineria di Cesenatico e alle 21 sarà organizzato un meeting sempre al museo sul porto canale, nel quale interverranno molti ospiti illustri che spiegheranno l’importanza dell’attività fisica e dello sport, per le malattie neurodegenerative come appunto quella per il Parkinson. Alla tappa di Cesenatico interverranno Davide Cassani (nella foto), ex ciclista professionista ed ex CT della nazionale italiana di ciclismo, Roberto Vitali (30 anni di esperienza nazionale e internazionale nel turismo accessibile), Giovanna Grando, presidentessa del Coordinamento Veneto del Parkinson, Claudia Giacobbi, presidentessa dell’Associazione Parkinson Emilia-Romagna, Melissa Milani presidentessa del Comitato Paraolimpico Emilia-Romagna, Giangi Milesi, presidente Parkinson Italia, e Michele Felisatti, vicepresidente dell’Associazione italiana specialisti dell’esercizio fisico.

Il progetto ’Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson’, vede impegnate associazioni culturali, sportive, sociali, religiose, proloco, amministrazioni comunali e sanitarie, con la partecipazione di personalità dello sport, dello spettacolo, della scienza, della medicina e della ricerca, che si dedicano a vario titolo alle iniziative sulla salute e si sono affermate nel territorio. Cesenatico, in questo contesto, ha aderito perchè è una città sensibile alle tematiche inerenti alle attività sportive e alle questioni legate alla salute, che proprio attraverso le discipline sportive riescono ad avere risposte e risultati importanti.