Riapre la SP 142, è festa per i tifosi bianconeri

Dopo un mese e mezzo da quella frana che ne causò la chiusura e che così tanti disagi ha provocato alla circolazione, dovrebbe riaprire fra domani o al più tardi sabato mattina la SP142 dei Mandrioli.

Una riapertura, ormai vicina, che viene salutata con grande soddisfazione anche dai tifosi toscani di calcio ed in particolare dagli appassionati tifosi bianconeri del Cesena. Infatti in un post sul sito web ’Viabilità Mandrioli’ un cittadino ha scritto: "A maggio ci sono i playoff di Serie C a Cesena. Vamos!!!".