Ricominciare col solo obiettivo di vincere

Mini intervallo prima dell’inizio dei supplementari. Un tifoso si avvicina al campo e grida: "Andiamo, è il Lecco, non il Real Madrid!". La questione è tutta qui e non certo per denigrare l’avversario. Al Cesena quest’anno non si chiedeva un miracolo, ma un risultato ampiamente nelle corde di un gruppo costruito per vincere.

Il campionato di serie C, non la Champions League. E non si vengano a tirare in ballo gli ingaggi (che per fare i raffronti con chi va in finale serve conoscere bene le potenze, a tutto vantaggio del Cavalluccio), o parlare di obiettivi troppo ostentati, magari compensati, in certe fasi del torneo, dal tentativo (ancora peggiore) di passare sottotraccia, abbinato al messaggio che si puntava a fare il meglio possibile. No, se sei il Cesena e giochi in C, l’obiettivo è vincere il campionato. Puoi riuscirci oppure no, ma quando vai in campo spinto da 13.000 persone devi avere gli occhi infuocati. E invece capita sempre che alla fine le 13.000 persone esaltano gli altri e fanno tremare le gambe a quelli di casa. E’ questione dell’allenatore? Dei portieri? Del fatto che il miglior attacco della stagione regolare in quattro gare di playoff (rigori esclusi) ha segnato due reti dopo aver creato tante occasioni che non si contano in un pallottoliere? Del fatto che sono mancati gli uomini che quando l’adrenalina si taglia a fette vanno in campo e vincono le partite? E’ questione di tutto, perché il Cesena è il Real Madrid della serie C e dunque un mix come quello di cui sopra legittima ampiamente la delusione. Lo stadio da serie A, la curva da serie A, i trascorsi storci in serie A… E’ tutto vero, ma continuare a sentirselo dire è una noia. I tifosi non vogliono i complimenti, vogliono andarsene da questa palude. E hanno ragione. E’ da qui che servirà ripartire: dall’iniziare il prossimo campionato con la ferocia di chi vuole soltanto vincerlo.

Luca Ravaglia