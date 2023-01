Rimini, fuori ha già sconfitto Entella e Gubbio

Il bilancio finora è in parità: vittoria per il Cesena con la splendida firma con il tacco di Corazza nel girone di andata, poi in coppa Italia ad inizio novembre, sempre in riva all’Adriatico, il Rimini con la doppietta di Santini si assicurò il passaggio del turno. Senza cadere nella solita retorica relativa ai derby, partita che sfugge ad ogni pronostico etc, etc, si tratta di un impegno per niente semplice o scontato per un Cesena costretto a vincere per non perdere troppo contatto con la testa della classifica. Fra i tanti motivi di interesse senza dubbio c’è lo scontro fra i due cannonieri, Corazza da una parte e Santini (a sinistra nella foto) dall’altra che si pongono in prima fila, entrambi sono arrivati a quota tredici reti, due su rigore per il bianconero tre invece per il biancorosso.

Le quattro vittorie esterne conquistate dal Rimini di Marco Gaburro, due delle quali contro Entella e Gubbio, fanno capire che i biancorossi pur essendo neopromossi si sono adatti subito molto bene alla nuova categoria. Grande attenzione sarà richiesta al Cesena per quello che riguarda gli esterni riminesi. Oltre a Gabbianelli che si sta confermando anche in questa stagione con le quattro reti segnate oltre agli assist forniti ai compagni, Gaburro può utilizzare Sereni e Simone Rossetti appena arrivato dal Piacenza, mentre Piscitella che sembra in procinto di passare all’Imolese non dovrebbe essere impiegato.

Il tecnico del Rimini ieri ha fatto capire di avere lavorato su varie soluzioni ma di solito schiera un centrocampo a tre con Del Carro al centro, uno dei calciatori più continui fin qui e autore di cinque reti, mentre ai suoi fianchi potrebbe essere avanzato Haveri e sul lato opposto Pasa, ma Gaburro ha varie soluzioni a sua disposizione quindi non va escluso ad esempio l’inserimento di Simone Tonelli per sfruttare il suo raffinato piede sinistro sia per la capacità di servire i compagni che per quella di arrivare al tiro. Probabile che il Rimini si schieri con la difesa a quattro, in quel caso al centro giocherebbe l’ex Allievi, per cui l’esperienza in bianconero è durata appena sei mesi.

Roberto Daltri