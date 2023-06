Rinviato il torneo dedicato a Livio Neri

Non è il momento di festeggiare. Con questo spirito, la società cestistica ’Livio Neri’ ha deciso di rinviare l’appuntamento con l’ormai radicatissimo torneo di basket 3 contro 3 dedicato appunto a Livio Neri e che si sarebbe dovuto svolgere in questo fine settimana.

Erano anche stati raccolti fondi per finanziare e sostenere l’evento (è stata raggiunta la somma di 7.285 euro) ma il torneo si doveva svolgere al MiniPalazzetto, diventato centro logistico per gli aiuti alle vittime dell’alluvione. Dunque la società ha fatto un passo di lato, confermando lo svolgimento del contest, ma non ora, non in questa fase. Il basket è un gioco e per giocare bisogna avere lo spirito giusto.