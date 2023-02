Riparte da Firenze il campionato di serie A Le due squadre cesenati pronte a stupire

di Luca Ravaglia

Si comincia. Domani a Firenze le due squadre cesenati di ginnastica artistica femminile e maschile torneranno in pedana per affrontare il campionato di serie A1. Lo faranno con la consapevolezza di essere al lavoro su un progetto virtuoso che regala ogni anno crescenti soddisfazioni a livello di classifica e soprattutto di maturazione di un gruppo di atleti cresciuti in città e ora meritatamente sotto i riflettori dei più quotati palcoscenici nazionali e interazionali.

Tutto perfetto, dunque? No, purtroppo. Perché se il talento non manca, la buona sorte potrebbe regalare qualche attenzione in più. In effetti entrambe le squadre si presentano ai nastri di partenza con una serie di rilevanti problemi legati agli infortuni.

"Il gruppo femminile targato ‘Renato Serra’ – spiega il tecnico Massimo Gallina – è reduce da una incredibile cavalcata che ci ha portato a centrare una serie di promozioni consecutive dalla C alla A1. Un traguardo che ovviamente non è frutto del caso e che anche in questa stagione sembrava il preludio di nuove importanti soddisfazioni. Non nascondo in effetti che l’obiettivo della vigilia era quello di entrare nel gruppo qualificato per le ‘Final Six’. Purtroppo però ora abbiamo dovuto abbassare l’asticella delle ambizioni". Il motivo è l’infortunio alla talentuosa Elisa Agosti, che si è rotta il tendine d’Achille e che dunque resterà fuori dai giochi per l’intera stagione. "Mi dispiace molto per lei - prosegue Gallina – perché era già stata costretta a fermarsi per un altro infortunio allo stesso piede. Aveva recuperato e ora era veramente in gran forma. Peccato, ma niente drammi: ha talento da vendere e il suo mirino resta pienamente tarato sull’obiettivo di una carriera, quello di partecipare alle Olimpiadi del 2028".

Magari insieme all’altra stella di casa cesenate, Chiara Barzasi, oro ai campionati europei juniores, ora diventata senior e tra le atlete più promettenti del panorama nazionale ed interazionale. A lei si aggiungerà un gruppo di giovanissime (tante sono nate nel 2010) che dovranno pensare prima di tutto a salvare la categoria.

Stesso tipo di rammarico per il settore maschile, abbinato al ‘Gymnastic Romagna Team: "Partiremo con Andrea Dotti e Gabriele Tisselli ai box – sospira l’allenatore Roberto Germani - che dovranno saltare quanto meno il primo turno. Dotti potrebbe tornare a svolgere parte degli esercizi della seconda prova a Ravenna, ma le incognite sono tante. Possiamo contare comunque su Niccolò Vannucchi - campione italiano di volteggio 2022 - e su Lorenzo Tomei, che danno garanzie in tutti gli attrezzi, ai quali si aggiungeranno Samuel Pompinetti e il giovane Simone Tonti, che è molto promettente, ma è reduce da un anno di crescita in serie C e ora dovrà affrontare un doppio salto di categoria".

A dare man forte al gruppo ci sarà Abad Nestor, prestito spagnolo, che prenderà il posto del campione olimpico russo Artur Dalalojan : "Artur – spiega sempre Germani – avrebbe voluto continuare l’esperienza con noi, chiusa in grandissimo crescendo, ma il quadro interazionale lo rende in pratica impossibile. Sono comunque molto contento di ritrovare Nestor, un atleta che conosco da quando era ragazzino: ha talento, esperienza e affidabilità. Partiamo per salvarci, poi vedremo cosa succederà".