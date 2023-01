Riparte la D Sammaurese, c’è il Corticella

Oggi riparte il campionato di serie D e alle 14,30 al “Macrelli” arriva il Corticella. I bolognesi sono una squadra difficile da decifrare: hanno pareggiato solo una volta finora, hanno vinto sei volte in trasferta, segnato ben 21 gol sui campi avversari, ma hanno anche subito 38 reti e, ultimo dato molto significativo da tenere presente finora, ben undici componenti della rosa della squadra sono andati in gol.

Oggi inizia il ritorno, per molti si tratta di un campionato assai differente rispetto alla prima parte della stagione, di sicuro con le giornate che calano le squadre che rischiano di scivolare in zona playout come il Corticella diventano molto pericolose. I bolognesi si sono rafforzati durante la sosta con l’inserimento del difensore Ferraresi e del centrocampista Farinelli ma anche la Sammaurese ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo del difensore Jason Grbic proveniente dalla Pro Vercelli.

Oggi riparte anche l’Eccellenza, sempre alle 14,30. Il Diegaro sarà impegnato sul campo del Cava Ronco, mentre la Savignanese andrà a cercare punti sul campo del Tropical Coriano.

r.d.