Risultati e classifica: oggi Torres-Carrarese. Pescara va in testa, Entella ancora battuta

Risultati 4ª giornata campionato di serie C girone B: Arezzo-Olbia 1-1, Fermana-Recanatese 0-1, Lucchese-Gubbio 0-0, Pineto-Rimini 1-0, Vis Pesaro-Entella 2-0, Cesena-Ancona 4-0, Juventus Next Gen-Spal 0-1, Perugia-Pontedera 1-1, Sestri Levante-Pescara 1-2. Oggi è in programma Torres-Carrarese alle ore 18,30.

Ricordiamo che Cesena-Spal della seconda giornata è stata rinviata a mercoledì 27 settembre.

Classifica - Pescara 10; Carrarese* e Torres* 9; Lucchese 8; Olbia 7; Cesena *, Perugia, Spal* e Gubbio 6; Pineto 5; Pontedera, Arezzo, Ancona, Fermana 4, Pesaro, Rimini, Recanatese e Sestri Levante 3; Entella 2; Juventus Next Gen 0. (* una partita in meno).

Prossimo turno - Sabato 23 alle 18.30: Pontedera-Recanatese, Spal-Lucchese, Entella-Arezzo; alle 20.45: Ancona-Juventus Next Gen, Fermana-Cesena, Gubbio-Vis Pesaro, Rimini-Perugia; Domenica 24: Olbia-Carrarese, Sestri Levante-Torres. Mercoledì 11 ottobre: Pineto-Pescara.