Ritocchi sotto la neve pensando al match contro la Fermana

Un misto di pioggia e neve ha fatto da cornice al penultimo allenamento della squadra bianconera in vista della sfida contro la Fermana in programma domani alle 17.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

L’allenamento di ieri si è svolto in mattinata a Villa Silvia. Dopo un riscaldamento tecnico col pallone, mister Toscano ha dedicato gran parte della seduta a un lavoro tattico sul prossimo avversario che attende il Cavalluccio i schierando due squadre contrapposte e proponendo varie situazioni di gioco, prima di dare spazio a una partitella su campo ridotto e a una sessione di calci piazzati.

Oggi è in programma la rifinitura che anche in questo caso si svolgerà al centro sportivo Rognoni. Al termine, come di consueto, verrà resa nota la lista dei convocati.