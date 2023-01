Rivalità, il Rimini ha preso il posto del Bologna Amicizie, resistono Brescia, Mantova e Palermo

La mappa del tifo è sempre variabile, spesso infatti prendono corpo anche accordi taciti, ma non solo, che però entrano nella tradizione. Le rivalità accese e i gemellaggi sentiti, e a volte anche ufficializzati, non mancano in ogni società così come quello tra Cesena e Brescia che dura da anni ed è consolidato.

La tifoseria bianconera è una delle più qualificate, appassionate e organizzate in Italia. E come accade ovunque non mancano le rivalità accese, radicate e dichiarate con alcune fazioni e in passato non sono mancati incidenti anche gravi. Elenchi precisi sono stati redatti dal sito ‘Tifoserie spettacolari’ che registra con attenzione le abitudini dei vari gruppi che seguono le squadre italiane.

Per quanto riguarda il Cesena e i contrasti con altre tifoserie da tempo l’elenco comprende il Rimini, il Bologna e il Ravenna, ma da massima allerta sono diventati ormai da anni anche i match contro Modena e l’Hellas Verona. Queste le divergenze storiche, incontri che in passato hanno portato a conseguenze pesanti. Tra le tifoserie in frizione con quella cesenate rientrano, ma sulla carta pare in posizione più defilata, anche quelle di Ancona, Pescara e Ternana.

Definiti invece i rapporti di amicizia, i gemellaggi più o meno ufficiali che in varie occasioni possono portare anche a manifestazioni in campo tra i tifosi in perfetta armonia. Gemellaggio storico è quello con il Brescia che dura da tempo ed è sempre di attualità, altre forti simpatie di tifo anche con il Mantova e il Palermo. Quest’ultimo feeling risale quando ai tempi della presidenza di Maurizio Zamparini, con il cesenate Rino Foschi ds dei siciliani, i rapporti con i rosanero erano strettissimi. Un elenco questo che secondo le ricerche di ‘Curve spettacolari’ comprende anche i francesi del Saint Etienne, i tedeschi dello Stoccarda e gli spagnoli dell’Osasuna. E in più occasioni rappresentanti delle tifoserie di questi club stranieri hanno presenziato a gare di campionato del Cesena all’Orogel Manuzzi proprio per confermare la propria vicinanza.