Romagna in cerca di gloria Oggi via alle Final Six

di Luca Ravaglia

Un giorno per decidere il destino di una stagione.

Oggi a Napoli il Gymnastic Romagna Team andrà all’assalto delle Final Six di serie A1 di ginnastica artistica, partendo dalla scomoda quinta posizione, ottenuta al termine di una stagione caratterizzata da imprevisti e infortuni, ma in ogni caso portata in porto col massimo che la squadra del presidente Corrado Maria Dones potesse ottenere.

"Non sarà facile - commenta il tecnico Roberto Germani - ma proprio per questo sarà ancora più stimolante. Dopo aver perso di un soffio la quarta posizione che ci avrebbe concesso un significativo vantaggio strategico, il destino ci ha fatto finire nel raggruppamento con Ancona e Macerata, due squadre davvero molto forti. Sappiamo però di poter fare la nostra parte e mettere in difficoltà gli avversari: ce la giocheremo fino in fondo, provando a regalarci un sogno che a inizio stagione pareva irraggiungibile".

In effetti la squadra, composta da un ottimo gruppo di atleti di talento e grandi prospettive e reduce dal terzo posto ottenuto lo scorso anno, è purtroppo incappata in una serie di importanti infortuni.

"Dovevamo puntare a salvarci - prosegue Germani - e invece eccoci ancora qui, a giocarcela coi migliori".

Alla finale a tre di domenica accederanno le prime classificate dei due raggruppamenti e la migliore seconda.